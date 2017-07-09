Kaza Yapan Sürücü Öldü

SAMSUN'da park halindeki kamyon çekiciye çarpan otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Aykut Sevcinç kaza yerinde öldü.



Kaza, bugün Samsun'un Terme İlçesi'nde meydana geldi. Ordu yönüne giden Aykut Sevinç yönetimindeki 55 RR 924 plakalı otomobil park halindeki 55 K 1182 plakalı kamyon çekiciye çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi. Kaza yerinde ölen Aykut Sevinç'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Samsun