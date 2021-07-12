Kaza sonrası şoka giren sürücü "ben mi kaza yaptım" dedi

Kaza sonrası şoka giren sürücü "ben mi kaza yaptım" dedi Karaman'da, kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza sonrası şoka giren sürücü "ben mi kaza yaptım" dedi

Karaman'da, kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası şoka giren sürücü ambulansa alınırken 'Ben mi kaza yaptım' diye görevlilere sordu.

Kaza, Osman Gazi Mahallesi 1055. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra Ç. yönetimindeki 70 DU 599 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan sürücü ile birlikte A.A.Ç. (3), Ö.F.E. (2), S.Ç., H.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince tek tek ambulansa alınan yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Büşra Ç. ise ambulansa alındığı sırada kazanın etkisiyle şoka girerek 'Ben mi kaza yaptım' dedi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(ARD-MD-AH-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı