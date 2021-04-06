Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE G. - Haberler | 3. Sayfa

Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Beyza Uzun gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Beyza Uzun gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gönen'in Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosikletiyle yol alırken gübre yüklü kamyonetin altında kalarak can veren Beyza Uzun (18), sevenlerinin ve ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Uzun, Malkoç Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Gönen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uzun'un cenazesine Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Milli Eğitim Müdürü Metin Erkay, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE G.

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