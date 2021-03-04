Kaza kırıma uğradı ne demek? Kaza kırım ne demek? Helikopterin kaza kırıma uğraması ne anlama gelmekte?
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Kaza kırıma uğradı ne demek? Kaza kırım ne demek? Helikopterin kaza kırıma uğraması ne anlama gelmekte?

04.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:17
Kaza kırıma uğradı ne demek? Kaza kırım ne demek? Helikopterin kaza kırıma uğraması ne anlama gelmekte?

Kaza kırıma uğradı ne demek? Kaza kırım ne demek? Helikopterin kaza kırıma uğraması ne anlama gelmekte? Detaylar haberimizde!

Kaza kırıma uğradı ne demek? Kaza kırım ne demek? Helikopterin kaza kırıma uğraması ne anlama gelmekte? Detaylar haberimizde!

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir. Bu çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI NE ANLAMA GELMEKTE?

Uçak kazasında ölüm durumu varsa 'kırım ifadesi kullanılmaz. Bu durumda olay için kaza ifadesi tercih edilir. Havacılıktaki terimler şu şekilde özetlenebilir;

Kaza : En az bir kişinin hayatını kaybettiği, hayati tehlike atlattığı ya da bir donanımın tamamen zarar gördüğü hadiselerdir.

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