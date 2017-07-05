Kayserispor'un Yeni Transferi Gyan'a Taraftarlardan Sevgi Seli

Kayserispor'un El Ahli takımından transfer ettiği Asamoah Gyan'ı havaalanında binlerce taraftar karşıladı.



Kayserispor'un 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığı Gana milli takımının yıldızı Asamoah Gyan, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile birlikte havayoluyla İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Havaalanı çıkışı Kayserispor'un yeni golcüsünü binlerce taraftar karşıladı. Gyan havaalanı çıkışı araca binene kadar yürümekte zorluk çekti. Sarı kırmızılı takımın taraftarları meşaleler yakarak, tezahüratta bulundu. Gyan araca bindikten sonra sunroof'u açarak taraftarları selamladı. Ünlü golcü, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları cep telefonu ile görüntüledi. Taraftarlara üçlü çektiren Gyan ardından kalacağı otele hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kayserisporlu taraftarlar



-Asamoah Gyan'ın havaalanı çıkışı



-Taraftarların gösterisi



Genel detay



HABER: OLCAY DÜZGÜN KAMERA: İLYAS KAPLAN/KAYSERİ, DHA