Barış Manço'nun kurduğu rock grubu 'Kurtalan Ekspres' Kayserilileri coşturdu

Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Moto-Fest, renkli görüntüler oluşturma devam ediyor. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Bölgesi'ndeki çadır kamp alanında devam eden festivalde sahne alan sanatçılar, katılımcılara eğlenceli anlar geçiriyor. Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres de, festivalin 4'üncü gününde sahne aldı. 'Tamirci çırağı', 'Dağlar dağlar', 'Unutamadım', 'Dönence' gibi unutulmaz şarkıları seslendiren grup, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivale katılan vatandaşlar da, meşaleler ile şarkılara eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı