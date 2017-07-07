Kayseri Seyyar Satıcıların Kavgasında Polis Ile Zabıta Yaralandı

Seyyar satıcıların kavgasında polis ile zabıta yaralandı



KAYSERİ'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasında, bir polis ile bir zabıta memuru yaralandı.



Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerindeki Mescid-i Aksa Camisi önünde seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak isteyen zabıtalar ile satıcılar arasında tartışma yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine, polis müdahalede etti. Bu sırada polis memuru İlyas Bircan ile zabıta Mustafa Demirci, seyyar satıcıların darbeleriyle itiş-kakış ananında yere düşerek, hafif şekilde yaralandı. Yaralı Bircan ile Demirci, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.