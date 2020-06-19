Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu
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Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sonrasında oluşan sel suları, kasalar ve araç tekerlerini sürüklerken, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

19.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:05

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sonrasında oluşan sel suları, kasalar ve araç tekerlerini sürüklerken, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış Develi ilçesi Aşık Seyrani Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel suları kaldırım taşlarını yerinden sökerken, kasalar ve tekerlekleri sürükledi. Bazı araçlar oluşan su birikintisinde ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Sel suları ilçede tarım arazilerine de zarar verdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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