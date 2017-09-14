Kayseri'deki Suç Örgütü Davası

Kayseri'de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçundan haklarında dava açılan 5'i tutuklu 27 kişinin yargılandığı davada 4 sanık tahliye edildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu sanıklar Remzi ve Aziz Çapar, Mehmet ve Veis İzci ile Mahmut Özmutlu, tutuksuz yargılanan C.G, H.Y, R.U, N.T.Ç, A.D.Ç, A.D.Ç, M.K, M.Ö, M.A, A.İ.Ç, R.Y, A.D.Ç, İ.E, Z.T, H.Y, A.Ç, F.Z.B, N.N.Ç, N.Ç, O.Ö, R.K. ve S.D.Ç. ile avukatları hazır bulundu.



Duruşmaya müşteki olarak Maliye Bakanlığının avukatı da katıldı.



Üç tanığın dinlenmesinin ardından savunma yapan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanıklar Remzi ve Aziz Çapar, Mehmet İzci ile Mahmut Özmutlu'nun tahliyesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Olay



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2 Kasım 2016 ve 3 Ocak'ta suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, av tüfeği, delici kesici alet, yüklü miktarda çek ve senet, 119 fişek, 3 bıçak, bir kama ile 5,70 gram esrar ele geçirilmişti, 27 zanlı gözaltına alınmıştı.