Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 3 şüphelinin şehirlerarası otobüsle Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için hazırlık yaptı. Kent girişinde uygulama notkası oluşturan ekipler, plakası belirlenen yşolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan Y.G. isimli kadının üzerinde 900 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına altına alınan kadının kurye olabileceği ihtimali üzerinde duran polis terminal içinde kadını bekleyen H.D. ve C.A.'yı da gözaltına aldı. 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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