Kayseri'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktasından kaçan ve kovalamaca sonucu üzerinde uyuşturucu ile yakalanan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktasından kaçan ve kovalamaca sonucu üzerinde uyuşturucu ile yakalanan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İldem Mahallesinde dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan yol kontrolünde M.B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında otomobille polis aracına çarpan M.B. yakalandı. M.B.'nin üzerinde yapılan aramada 240 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kayseri'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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