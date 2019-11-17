Kayseri'de TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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Kayseri'de TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

UZMAN ÇAVUŞ YAŞAMINI YİTİRDİKayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan Uzman Çavuş Murat Savucu (26), doktorların tüm müdahalesine...

17.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:41
Kayseri'de TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

UZMAN ÇAVUŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan Uzman Çavuş Murat Savucu (26), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli 1 çocuk babası Savucu'nun Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı ve yıllık izne ayrıldığı öğrenildi. Diğer 3 yaralının tedavilerine ise hastanelerde dtevam ediliyor.

Kaynak: DHA
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