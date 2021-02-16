Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 ölü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 ölü (2)

16.02.2021 00:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:59
Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 ölü (2)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİKayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Yılmaz (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Yılmaz (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Meghan Markle Demet Özdemir Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 ölü (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 00:59:31. #1.15#
title