Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 ölü (2)
16.02.2021 00:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:59
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİKayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Yılmaz (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Yılmaz (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA