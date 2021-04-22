Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 3 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşandı.

KAYSERİ'de 3 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşandı.

Ülke genelinde yüksek riskli illerde bugün saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vaka sayısı 100 binde 504,20 olan şehirde market, pazarlarda yoğunluk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.


Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:43:34. #1.15#

title