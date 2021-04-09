Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş hareketliliği
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Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş hareketliliği

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST - Haberler | Güncel
Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş hareketliliği

KAYSERİ'de, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklar ile çarşılarda alışveriş yapanların yoğunluğu dikkat çekti.

KAYSERİ'de, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklar ile çarşılarda alışveriş yapanların yoğunluğu dikkat çekti.

Ülke genelinde 'yüksek riskli' illerde bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayseri'de alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vaka sayısı 100 binde 315,94 olan şehirde halk, 56 saatlik kısıtlamadan önce market, pazar ve balıkçılara akın etti. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.


Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş hareketliliği
Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş hareketliliği
Kayseri'de, kısıtlama öncesi alışveriş hareketliliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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