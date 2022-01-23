Kayseri'de 'kazan hırsızlığı'

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ikamette bulunan kazan ve siniler çalındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ikamette bulunan kazan ve siniler çalındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'ndeki müstakil ikamette meydana gelen olayda Halil İbrahim Ö.'nün evinde bulunan 3 adet kazan, 1 adet sini ve 1 adet süzgeç çalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri hırsızlığın meydana geldiği evde inceleme yaparken, kazan hırsızlarının yakalanması için de arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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