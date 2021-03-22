Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı
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Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

22.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:59
Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

KAYSERİ'de kargo firmasına gelen paketin içinde 1 kilo 817 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de kargo firmasına gelen paketin içinde 1 kilo 817 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Kayseri'ye kargoyla uyuşturucu gönderildiğini tespit etti. Kargo paketini teslim alan polis, 1 kilo 817 gram metamfetamin ele geçirdi. Kargoyu teslim almaya gelen T.K. ile beraberindeki Ö.G., M.B., H.K. ve M.B. Kayseri'de, kargoyu gönderen M.K. ise Van'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  


Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı
Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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