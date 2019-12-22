Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı

22.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:15

Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla atarak ters döndü. Kamyonetin kasasında bulunan ve kaza anında çevreye savrulan 10 kişi yaralandı.

KAMYONET TAKLA ATTI, TERS DÖNDÜ

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Hacı Arif Caddesi'nde meydana geldi. Sami Boran yönetimindeki 50 FH 887 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ve Ali Kıymaz, Talip Yıldırım, Sezai Bozyiğit, Alparslan Kürklü, Mesut Gökkaya, Arif Kırmaz, Necmettin Ortaç, Kamil Çelik ve Haktan Öztürk yaralandı.

YARALILAR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 10 yaralı, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA