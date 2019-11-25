Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi

25.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:56

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'de broşür dağıtmak isteyen İYİ Partili kadınların saldırıya uğradığını duyurdu. Akşam saatlerinde ise İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'na saldırı düzenlendi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yapılan etkinlik için açılan standın başka bir partiye mensup kişiler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Ataş, Twitter hesabı üzerinden saldırının ardından çekilmiş görüntülere de yer verdiği paylaşımında "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığını ve Emniyet Müdürlüğünü göreve çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

AKŞAM DA İL BİNASINA SALDIRI DÜZENLENDİ

Stantlara yönelik saldırının ardından akşam saatlerinde İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup parti binasına taşlarla saldırdı. Parti binasına girmeye çalışan saldırganlar engellendi.

İYİ PARTİLİ VELİK STANT SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, gerçekleşen saldırı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İYİ Parti Kayseri Teşkilatı tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanında kurulan üye kayıt standımıza yan tarafta bulunan başka bir siyasi partiye ait stanttan saldırı gerçekleştirilmiştir. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeni ile broşür dağıtan kadınlara ve standımıza, yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Partimizce ivedi şekilde hukuki süreç başlatılacaktır.

"EMNİYETİ VE BAŞSAVCILIĞI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

Saldırganların bir an önce hukuk karşısına çıkarılması için de buradan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığını ve Emniyet Müdürlüğünü göreve çağırıyorum. Bu tür saldırıların hiç kimseye bir faydası yoktur ve olmayacaktır. Belirtmek isterim ki; bu saldırılar cesurlar hareketi olan İYİ Parti'nin yükselişini durduramayacaktır. Milletimizin, partimize her gün artarak devam eden teveccühü ve ilgisine tahammül edemeyenler, bilmelidir ki bu saldırılarla iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyecektir."