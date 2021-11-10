Kayseri'de freni tutmayan kamyon kayaya çarptı
AA / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni tutmayan demir yüklü kamyonun kayaya çarpması sonucu sürücü yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni tutmayan demir yüklü kamyonun kayaya çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Sami Şener (29) idaresindeki 38 ADD 048 plakalı demir yüklü kamyon, Taşhan Mahallesi Taşkesti mevkisindeki rampadan inerken freni tutmadığı için yol kenarındaki kayaya çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri
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