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Kayseri'de freni tutmayan kamyon kayaya çarptı

AA / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel
Kayseri'de freni tutmayan kamyon kayaya çarptı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni tutmayan demir yüklü kamyonun kayaya çarpması sonucu sürücü yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni tutmayan demir yüklü kamyonun kayaya çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Sami Şener (29) idaresindeki 38 ADD 048 plakalı demir yüklü kamyon, Taşhan Mahallesi Taşkesti mevkisindeki rampadan inerken freni tutmadığı için yol kenarındaki kayaya çarptı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayseri'de freni tutmayan kamyon kayaya çarptı

AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri
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