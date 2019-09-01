Kayseri'de freni patlayan iş makinesi eve girdi: 4 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni patlayan iş makinesi müstakil bir eve girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'de kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında ölü ve yaralıların olduğu tahmin ediliyor. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
EVE ÇARPARAK DURABİLDİ
Olay Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sebebi belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkan iş makinesi yol üzerindeki eve çarparak durabildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ekipler, enkaz altından 1 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söylerken, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.