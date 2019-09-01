Kayseri'de freni patlayan iş makinesi eve girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de freni patlayan iş makinesi eve girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni patlayan iş makinesi müstakil bir eve girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

01.09.2019 11:56
Kayseri'de freni patlayan iş makinesi eve girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında ölü ve yaralıların olduğu tahmin ediliyor. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

EVE ÇARPARAK DURABİLDİ

Olay Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sebebi belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkan iş makinesi yol üzerindeki eve çarparak durabildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ekipler, enkaz altından 1 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söylerken, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kayseri'de freni patlayan iş makinesi eve girdi: 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.