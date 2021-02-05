Kayseri'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kayseri'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

05.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:23
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

KAYSERİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içindeki askerlerden sorumlu olan mahrem imamların, ankesörlü ve sabit hatlardan muvazzaf askerlerle görüştüğü tespit edildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Kayseri merkezli Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Bu kapsamda örgütle irtibatlı oldukları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Diğer 8 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Kayseri'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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