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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 8 kişi, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haber

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