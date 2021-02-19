Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyede
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyede

19.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:16
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyede

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Suriye'de DEAŞ terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi, geçen pazartesi günü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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