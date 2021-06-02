Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda Suriye'nin Hama ve Azez ile Irak'ta örgüt içinde faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu B.A., A.H. ve G.E'nin Kayseri'de saklandıkları belirlendi. Şüpheliler Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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