Kayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu

AA / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
Kayseri'de bir kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 73 yaşındaki kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 73 yaşındaki kişi bağ evinin bahçesinde ölü bulundu.

Subaşı Mahallesi'ndeki kendisine ait bağ evinin bahçesinde çalışan Halil Kürkçü'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Kürkçü'nün bahçedeki cansız bedenini buldu.

İlk incelemenin ardından Kürkçü'nün cenazesi otopsi için İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ufuk Kocaeren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title