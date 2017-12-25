Kayseri'de Amatör Futbolcu Maç Sırasında Sara Nöbeti Geçirdi

KAYSERİ'de oynanan 'U16' Amatör Küme maçı sırasında sara nöbeti geçiren Demirsporlu 16 yaşındaki Ali Gaye, bir anda yere yığıldı. Gaye, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Vali Muammer Güler Stadyumu'nda pazar günü oynanan U16 Amatör Küme 4'üncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, Demirspor'u ağırladı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç, 2-2 sona erdi. Ancak, karşılaşmada yaşanan bir olay yürekleri ağızlara getirdi. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Demirspor'lu Ali Gaye aniden yere düştü. Maçın hakemi Ömer Gürcan Yücel, oyunu durdurdu ve sağlık görevlisini saha içine çağırdı. Düştükten bir süre sonra baygınlık geçiren Gaye'ye saha kenarındaki sağlık görevlisi Ahmet Şafak müdahalede bulundu. 16 yaşındaki futbolcu, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Sağlıkçı Ahmet Şafak, futbolcu Ali Gaye'nin sara nöbeti geçirdiğini ve olaya hemen müdahale ettiğini söyledi. Şafak, "Kenardan gördüğüm kadarıyla hakem çağırmadan, oyuncunun bir darbe aldığını düşündüm. Yakınlaşınca, hakem çağırdı. Oyuncunun titrediğini ve başına gittiğimde çenesinin kitlendiğini gördüm. Çenesini açmaya çalıştım. Oyuncuya gerekli müdahaleyi yaptım. Hava yolu açıklığını sağladım. 3-4 dakikalık süre geçti. Oyuncunun bilinci, daha sonra refleksleri yerine geldi. Futbolcuyu hastaneye sevk ettik. Bu tür konularda futbolculara sağlık raporu verirken de dikkatli olunmalı" dedi. - Kayseri