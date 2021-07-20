Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
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Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu

Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu. 

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, kesim yerlerini doldurdu. Kurbanlık kesimi sırasında el, kol ve bacaklarında kesikler oluşanlar, devlet hastanesinin acil servisine gitti. Yaralıların çoğu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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