Kayseri'de 88 noktadaki yürüyen merdivenler ve asansörler UZİMER'den takip ediliyor
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Kayseri'de 88 noktadaki yürüyen merdivenler ve asansörler UZİMER'den takip ediliyor

Kayseri'de 88 noktadaki yürüyen merdivenler ve asansörler UZİMER'den takip ediliyor
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Uzaktan İzleme Merkezi'nden (UZİMER) 88 noktayı kontrol ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Uzaktan İzleme Merkezi'nden (UZİMER) 88 noktayı kontrol ediyor.

Kentin 88 noktasında bulunan alt ve üst geçitlerdeki yürüyen merdivenler ile asansörler Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından tek noktada oluşturulan UZİMER'deki kameralardan takip ediliyor.

UZİMER'den takibi yapılan noktaların otomasyon işlemi yapılıp, oluşan arızlar veya yaşanan aksaklıklar anında tespit edilip, en kısa sürede ekipler tarafından gideriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu, AA muhabirine, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle yapılan UZİMER'e Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın katkı sağladığını söyledi.

Vatandaşa daha iyi hizmet için çalıştıklarını belirten Sürmelioğlu, şunları kaydetti:

"Burada şehrimize ait olan üst geçitler, alt geçitler, asansörler ve tramvay durağındaki asansörlerimizin kontrollerini uzaktan takip edebiliyoruz. Bunun bize artısı ekibimizin daha çabuk müdahale edebiliyor olması. Arızadan dolayı vatandaşlarımızın yararlanamaması gibi durumların hepsi düştü. Belediyemizin maliyet oranı düştü. Bunların hepsine geniş kapsamlı bir uzaktan müdahale oluşturduk. Burada uzaktan yürüyen merdiveni durdurabiliyoruz, asansöre müdahale edebiliyoruz, vatandaşın panik olmamasını sağlayabiliyoruz. Hem vatandaşımıza daha iyi hizmet sağlıyoruz hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bu merkezden 88 nokta kontrolümüz altında. Daha önce telefonla ulaşılıyordu veya orada görevli duruyordu. Şuan tek merkezden 88 noktaya olabiliyoruz. Yaklaşık 3 aylık bir süreçte aktif olarak kullanıyoruz. Şikayet oranımız yüzde yüz bitti. Maliyetimiz yüzde 70 düştü. Kalitemizde de artış yaşandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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