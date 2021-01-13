Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı

13.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:55
Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 5 tona yakın saman balyası çıkan yangında kül oldu.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 5 tona yakın saman balyası çıkan yangında kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Develi ilçesi Sindelhöyük Fatih mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Ali S.'ye ait saman balyaları, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ancak yaklaşık 5 ton saman balyası yanarak kül oldu.


Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı
Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:00:15. #1.15#
title