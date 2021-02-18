Kayseri'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Kayseri'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

18.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:25
Kayseri'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birçok hırsızlık olayından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. S.A., polisin takibi sonucu Melikgazi ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.A. cezaevine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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