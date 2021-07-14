Kayseri'de 100 dönüm ekili arazi yandı
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Kayseri'de 100 dönüm ekili arazi yandı

Kayseri'de 100 dönüm ekili arazi yandı
Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, yaklaşık 100 dönüm ekili ve biçilmiş tarla, çıkan yangında küle döndü.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, yaklaşık 100 dönüm ekili ve biçilmiş tarla, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesinde çıktı. Baz istasyonları bölgesinde 100 dönüm arpa ve buğday ekili arazi ile bir bölümü biçilmiş tarladan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kürek, su ve traktörler ile yangına müdahale ederek, söndürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangın bölgesine gelen Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Murat Çürük, hasar tespit ve yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtirken, tarla sahibi Murat Yeşeren (60), itfaiyenin geç geldiğini öne sürerek zararın büyük olduğunu söyledi. 

Kayseri'de 100 dönüm ekili arazi yandı
Kayseri'de 100 dönüm ekili arazi yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya

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