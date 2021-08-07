Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yangın bölgesine yem ve mama desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem, sokak hayvanları için de kedi ve köpek maması gönderecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem, sokak hayvanları için de kedi ve köpek maması gönderecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de birçok bölgede çıkan orman yangınları devletin tüm imkanları ve milletin desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın bölgelerine gönderdiği itfaiye ekiplerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, hayvancılıkla uğraşan ve yangından etkilenen üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem gönderilecek.

Sokak hayvanları için kedi ve köpek mamasının da yer aldığı bir tır dolusu yem ve mamalar, yangın bölgelerinde dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin, belediye olarak yangın bölgesindeki vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Ergin, orada bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem, sokak hayvanları için de köpek ve kedi maması göndereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya