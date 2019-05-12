Üzerine Süt Tenceresi Devrilen Çocuk Hastanelik Oldu
Samsun'da, kaynayan sütün taşması sonucu tencereyi eliyle sobanın üzerinden almak isteyen kadının eli yanınca tencere elinden düşüp 8 yaşındaki yeğeninin üzerine devrildi. Üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı.
Samsun'da üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
KAYNAYAN SÜT 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın üzerinde tencerede kaynayan sütün taşması sonucu tencereyi eliyle sobanın üzerinden almak isteyen kadının eli yanınca tencere elinden düşüp 8 yaşındaki yeğeni Elif B.K 'nin üzerine devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Rabbim sifa versin insallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır