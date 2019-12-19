Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı
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Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı

100 karayolu üzerine yaptırılan heykellerin kaldırılması ile boş kalan kavşak içlerinde peyzaj çalışmaları başladı.

19.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:45
Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı

100 karayolu üzerine yaptırılan heykellerin kaldırılması ile boş kalan kavşak içlerinde peyzaj çalışmaları başladı.


Kaynaşlı'da eski belediye başkanı tarafından yaptırılan ve şekline benzetilmeye çalışılan heykeller D-100 karayolu üzerinde ki kavşaklardan, Belediye Başkanı 'in göreve gelmesi ile kaldırılmış, peyzaj çalışmaları başlamıştı. Değişik bitki ve çiçeklerle düzenlenecek olan kavşaklar rengarenk oluyor. Yapılan çalışmalar sayesinde D-100 karayoluna yeni bir hava katacak.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol şahin yapılan çalışmaları bizzat takip etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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