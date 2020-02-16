Kaymakam Yücel'in hafta sonu keyfi

16.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:37

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaymakam Sadettin Yücel, ailesiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.



Şubat ayında hava sıcaklarının 20 dereceleri buldugu Kuşadası'nda vatandaşların arasında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'de ailesiyle birlikte güneşin tadını çıkardı. Bir vatandaş gibi torunu Ömer ile birlikte sokakta yürüyen Sadettin Yücel güzel bir haftasonu geçirdi. Vatandaşlar sahile akın ederken, çay bahçeleri, parklar ve kafeler hınca hınç doldu. - AYDIN

Kaynak: İHA