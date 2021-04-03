Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandıKuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Kurt'un cenazesi uçakla memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesine getirildi. Yılmaz Kurt için Taşkıran Mahallesi Merkez Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ilçe kaymakamları, sevenleri, ailesi ve akrabaları katıldı. Kaymakam Kurt'un babası Hakkı Kurt, cenazede taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bugün burada hepimizi derinden üzen Aydın Kaymakam'ımızı son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Mesleğinde 20 yılını aşan bu kıymetli kardeşimiz, ülkemizin farklı yerlerinde bu millete, bu vatana görevlerde bulunmuştur. İnşallah Rabbim onun görev yaptığı yerlerde devletin şefkatini, devletin merhametini en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaştırırken yapmış olduğu iyiliklerle mükafatlandırır. Allah mekanını cennet etsin, geride kalan sevenlerine, eşine, kardeşine, arkadaşlarına, yavrularına sağlık, sıhhat versin, sabırlar versin. Kolay değil, hepimizi üzdü ama yapacak bir şey yok. Her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz diyor yüce Yaradan. Yılmaz kardeşimiz hepimizi derinden üzen bir olayla hayata veda etti. Ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız dedi.

Kaymakam Yılmaz Kurt, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Fazıl Say Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Burak Yılmaz İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: TRABZON Otomobilinde ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:11:15. #1.15#
title