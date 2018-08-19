Kaymakam Yılmaz Kurban Pazarını Ziyaret Etti

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kurban pazarını ziyaret etti.

Yılmaz, hayvan pazarını gezerek besicilerden fiyatlar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, "Kurban pazarında hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan olmak üzere her bütçeye uygun kurbanlıklar var. İlçeye kurulan hayvan ve semt pazarlarının Ulaş'ın gelişmesinde önemli yeri var." dedi.

Yılmaz'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya eşlik etti.