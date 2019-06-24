Kaymakam Yazıcı yol çalışması yapılacak yerleri inceledi
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçeye bağlı Sarıköy ve Yukarı Beltarla köylerini ziyaret ederek, yol çalışması yapılacak yerleri inceledi.
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçeye bağlı Sarıköy ve Yukarı Beltarla köylerini ziyaret ederek, yol çalışması yapılacak yerleri inceledi.
Sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla köylülerle bir araya geldiğini belirten Yazıcı, köy muhtarlarının daha aktif olmasını istedi.
Yazıcı, Başmakçı Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin en iyi şekilde çalıştığını, köylerin eksikliklerini ve yapılması gereken işleri muhtarlar aracılığıyla kolayca tespit edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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