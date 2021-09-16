Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını istedi - Haberler
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Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını istedi

Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istediİlçeye bağlı Mehmetli Beldesi'ni ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Taşkıran, Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda...

Osmaniye'nin Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istedi

İlçeye bağlı Mehmetli Beldesi'ni ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Taşkıran, Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunarak, pandemi kurallarına uyulmasını ve gerekli özverinin gösterilmesini istedi.

Beldelerde ve köylerde yaşanan eksiklikleri yerinde görmek üzere bu tür ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kaymakam Taşkıran, "Sumbas Kaymakamlığı olarak bizlere ileten talepleri yerine getirmek ve sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - OSMANİYE

Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını istedi

Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını istedi

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Haber: Kaymakam Taşkıran pandemi kurallarına uyulmasını istedi - Haberler
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