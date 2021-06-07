Kaymakam Sak, ağaç damgalama çalışmalarına katıldı

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Dumlupınar Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan ağaç damgalama çalışmalarına katıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Dumlupınar Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan ağaç damgalama çalışmalarına katıldı.

Damga çeşitleri, damga teknikleri, ölçüm yöntemleri, kayıt işlemleri, boylama teknikleri gibi konularda Orman İşletme Şefi Yusuf Bulut'tan bilgi alan Kaymakam Salih Sak, yaptığı açıklamada, "iş sağlığı ve güvenliği açısından ormancılık sektörü yüksek riskli sınıftadır. Bu nedenle kurallara ve alınan önlemlere uyulmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, Tüm kurum çalışanlarına hayırlı işler diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı