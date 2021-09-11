Kaymakam Özay, selden zarar köyde incelemelerde bulundu

Yeni göreve başlayan Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, üç ay önce meydana gelen sel afetinden zarar gören Hasanlar köyünde incelemelerde bulundu.

Hasanlar köyünde üç ay meydana gelen sel afetinden dolayı zarara uğrayan evleri, dere yataklarını yerinde inceleyen ve vatandaşlarla birebir görüşen Kaymakam Özay, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti

Kaymakam Özay'a Ak Parti İlçe Başkanı Ali Var ve AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun eşlik etti. - KÜTAHYA