Kaymakam Özay'dan şehit ailesine ziyaret

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Hasanlar köyünde şehit jandarma er Ayhan Öğüt'ün ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Didem Dinç Özay, 1996 yılında Bitlis Adilcevaz'da şehit olan Jandarma Er Ayhan Öğüt'ün şehadet yıldönümü münasebetiyle şehit ailesine ziyarette bulundu.

Şehit ailesiyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Özay, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek, kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Özay'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erkan Koç, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan ve Hasanlar Köyü Muhtarı Erdoğan Demir eşlik etti. - KÜTAHYA

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