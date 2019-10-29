Kaymakam konuştuğu sırada engelli genç yere yığıldı

Kaymakam konuştuğu sırada engelli genç yere yığıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Şükrü Görücü konuştuğu sırada engelli genç olduğu yere yığılıp kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği talihsiz genç, bir süre dinlendikten sonra tören alanına geri döndü.

29.10.2019 12:30
Kaymakam konuştuğu sırada engelli genç yere yığıldı

Bursa İnegöl ilçesinde engelli genç, Cumhuriyetin 96. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda şiir okumak için beklerken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

KAYMAKAM KONUŞTUĞU ESNADA YERE YIĞILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında, Kaymakam Şükrü Görücü, törene katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün önemine dair konuşmayı yapmak için kürsüye çıkan Kaymakam Şükrü Görücü konuştuğu sırada, şiir okumak için ayakta bekleyen engelli Ü.Ç. yere yığıldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Fenalaşan çocuğa kaymakamın koruması ilk müdahaleyi yaptı. Programda bulunan ilçe Sağlık Müdürü baygınlık geçiren çocuğa müdahale etti. Daha sonra tören alanında bulunan ambulansla alınan Ü.Ç. burada bir süre dilendikten sonra tekrar tören alanındaki programa geldi.

KIZ ÖĞRENCİLERDEN BİRİ DE FENALIK GEÇİRDİ

Öte yandan programda bekleyen bir kız öğrenci de fenalık geçirdi. Genç öğrencinin yardımına öğretmenleri yetişti. Her iki gencin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Kaymakam konuştuğu sırada engelli genç yere yığıldı
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