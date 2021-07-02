Kaymakam Duruk sporcuları kabul etti
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Kaymakam Duruk sporcuları kabul etti

Kaymakam Duruk sporcuları kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aldıkları Türkiye dereceleri ile Eleşkirt ilçesinin tarihine geçen güreş ve atletizmdeki sporcuları Eleşkirt kaymakamı Mustafa Duruk makamında kabul etti.

Aldıkları Türkiye dereceleri ile Eleşkirt ilçesinin tarihine geçen güreş ve atletizmdeki sporcuları Eleşkirt kaymakamı Mustafa Duruk makamında kabul etti.

Eleşkirt Gençlik Spor bünyesinde Çıktıkları müsabakalarda Türkiye derecesi elde eden güreş ve atletizm sporcuları; Ağrı Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Çalgan ve Eleşkirt Gençlik Spor Müdürü Sabahattin Güzel ile Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk'a ziyaret gerçekleştirdi.

Sporcuların aldıkları Türkiye derecelerinin herkesi gururlandırdığını söyleyen Kaymakam Duruk alınan bu başarılarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Başarılı sporculara desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Kaymakam Duruk ; azimli bir şekilde çalışmalarına devam edip çıtayı yükselterek daha da güzel başarılara ulaşabileceklerini söyledi.

Eleşkirt kaymakamı Mustafa Duruk dereceye giren sporculara altın ve bilgisayar hediye etti.

Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesi sonrası sona erdi. - AĞRI

Kaymakam Duruk sporcuları kabul etti
Kaymakam Duruk sporcuları kabul etti
Kaymakam Duruk sporcuları kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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