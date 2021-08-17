Kaymakam'dan yaz kur'an kursunda kurs öğrencilerine ödül
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Kaymakam'dan yaz kur'an kursunda kurs öğrencilerine ödül

Kaymakam'dan yaz kur'an kursunda kurs öğrencilerine ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, yaz kur'an kursu öğrencilerini ödüllendirdi.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, yaz kur'an kursu öğrencilerini ödüllendirdi.

Konuya ilişkin olarak ilçe kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte Cami ve Kur'an kurslarında açtığı yaz kur'an kursları bu yıl da korona virüs salgınına karşı uygun tedbirlerle eğitim öğretimine devam etmektedir. Kaymakamımız Fatih Görmüş tarafından ilçemiz Büyük İncesu köyü camii'nde ki yaz kur'an kursuna katılarak başarı gösteren öğrencilere hediye verilerek ödüllendirildi. Gençlerimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı. - ÇORUM

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Kaymakam'dan yaz kur'an kursunda kurs öğrencilerine ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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