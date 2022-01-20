Kaymakam Bolat, sabah erken saatlerde servis denetimine çıktı - Haberler
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Kaymakam Bolat, sabah erken saatlerde servis denetimine çıktı

Kaymakam Bolat, sabah erken saatlerde servis denetimine çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, taşımalı eğitim yapılan bölgelerdeki servis araçlarını sabahın erken saatlerinde tek başına denetledi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, taşımalı eğitim yapılan bölgelerdeki servis araçlarını sabahın erken saatlerinde tek başına denetledi.

Kaymakam Bolat, Kemerkaya köyünden Bolvadin'e taşımalı eğitim getiren servis araçlarını sabahın erken saatlerinde tek başına denetledi. Sabah 07.00'da öğrencilerin servise bindiği noktalara giden Kaymakam Bolat, öğrencileri almaya gelen servislerin bizzat kış lastiği kontrolü ile emniyet kemerleri kontrollerini yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Bolat, sabah erken saatlerde servis denetimine çıktı

Kaymakam Bolat, sabah erken saatlerde servis denetimine çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Taner BOLAT, Kemerkaya, Karahisar, Yerel, Haber

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