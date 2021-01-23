Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı

Trabzon'un Tonya ilçesinde 1,5 yıl önce şarampole devrilip evin duvarına çarpan cipte hayatını kaybeden, yapılan otopside başına mermi isabet ettiği tespit edilen Osman Öztürk'ün bacanağı Murat Altuntaş, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

15 Ağustos 2019'da bayram ziyareti için Tonya'ya gelen evli ve 3 çocuk babası Osman Öztürk yönetimindeki cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilip, yamaçtaki evin duvarına çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan cipteki Öztürk'ün bacanağı Bayram (46) ile akrabaları Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

BAŞINDA MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden ve otopside başında mermi girişi tespit edilen Osman Öztürk ile ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma genişletildi. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütürken, Adli Tıp Kurumu raporları da detaylıca incelendi. Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine önceki gün gözaltına alınan Öztürk'ün bacanağı Bayram Altuntaş, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BACANAĞI TUTUKLANDI

Savcılık serbest bırakılma kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Altuntaş'ın tutuklanması yönünde karar verdi. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Altuntaş, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı