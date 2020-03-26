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Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Güncel

Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu

Samsun'da uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı adamın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu.

26.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:53
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan Yaşar Almaz'ın (72) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Umut Mahallesi'ndeki evinden dün sabah çıkıp, bisikletine binerek, uzaklaşan Yaşar Almaz'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama çalışması başlatılırken, bu sabah jandarmaya, Karamustafalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset görüldüğü ihbarı geldi.

BİSİKLETİ İLE SULAMA KANALINA MI DÜŞTÜ?

Kanala giden ekipler, cansız bedenin, Yaşar Almaz'a ait olduğunu tespit etti. Bisikleti ile sulama kanalına düştüğü değerlendirilen Almaz'ın cesedi, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşar Almaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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