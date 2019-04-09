Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
Denizli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta bulundu.
Denizli'de dün evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde oturan 10 yaşındaki N.K. dün oyun oynamak için evinden ayrıldı. N.K.'dan bir daha haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
CESEDİ İNŞAATTA BULUNDU
Dünden bu yana her yerde aranan N.K.'nın cesedi bir inşatta bulundu. Öte yandan N.K.'nın güvenlik kameralarına takılan son fotoğrafında elinde bir poşet olduğu görülüyor. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
10 yaşındaki N.K. en son böyle görüntülendi;
Kaynak: İHA
YORUMLAR (27)
-
Ela hanım bu yorumda senin yorumuna kafam yerinde olduğu için yasak aşk diyorum sen cevab ver ozaman o yaşda cocuk neden öldürülsünCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Baya olummsuz almış yukardaki yorumum görürüz bu işden yasak aşk çıkacak aha dekrar yazıyorum yoksa durub duruken o yaşda çoçuk öldürülmez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Çocuk öldüreni affetme yetkisi ailesindedir. Devlet bu konuda hak sahibi değildirCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Allahım. . . Yazık ya. . . çok yazık, ülkemizdeki çocuklara tecavüz ediliyor, şiddet görüyor, öldürülüyor, intihar ettiriliyor oyun veya akran zorbalığı. . . bu çocuklar ülkemizin geleceği. . . çok yazık. . çok acı. . Allahım sabırlar versin ailesine. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
İDAMLA TEMİZLENİRİZ ANCA. KÖTÜLERİ İDAM EDERSEK DÜNYA İYİ KALIRCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır